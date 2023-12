Inter pressiona para ter Taremi

O Inter Milão vai avançar nos próximos dias para a contratação do iraniano Taremi, do FC Porto, avança a imprensa italiana.





O clube segue há muito o avançado (31 anos) e acredita que está na altura de negociar com o FC Porto. Taremi termina contrato no final da época e na próxima semana já poderá comprometer-se com outro clube. Contudo, o emblema nerazzurri quer o jogador no imediato. Para que isso aconteça tem de chegar a um entendimento com o FC Porto para o libertar a troco de um valor que a SAD portista não quer abdicar. Caso o iraniano saia até ao final do próximo mês, os dragões poderão ir ao mercado comprar novo avançado.O FC Porto quer contratar um defesa-central na reabertura do mercado e o brasileiro Otávio Ataíde (Famalicão) está referenciado. Tem 14 jogos e dois golos como registo de época.