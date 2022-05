Internacional russo Chishkala renova com futsal do Benfica até 2025

O ala internacional russo Ivan Chishkala renovou contrato com o Benfica, mantendo-se no futsal do clube até 2025, informaram esta terça-feira os 'encarnados' na sua página oficial na internet.

"Ivan Chishkala, futsalista do Sport Lisboa e Benfica, prolongou o vínculo contratual com o clube até 2025", adiantou o clube, após uma cerimónia de renovação que contou com a presença do presidente Rui Costa.

"Sou benfiquista, e é muito importante, para mim, continuar aqui. Cheguei cá para ganhar, ainda não o fiz, é difícil, mas continuo focado nisso. Quero continuar a jogar aqui, estou feliz", disse o jogador, de 26 anos.

Chishkala cumpre a segunda época no Benfica, clube a que chegou em 2020/21, depois de nove épocas no Grazprom-Ugra, equipa com a qual venceu a Liga dos Campeões em 2015/16, depois de derrotar o Benfica nas meias-finais e na final o Inter Movistar.