Investidor americano aumenta oferta sobre ações da SAD do Benfica

O empresário John Textor está disposto a aumentar a sua oferta sobre 25% do capital da SAD benfiquista. Segundo noticia o ‘Nascer do Sol’, o norte-americano está disponível para “atualizar a sua proposta de compra e chega mesmo a oferecer-se para adquirir as ações de qualquer outro acionista que queira sair”, refere aquele jornal.Segundo o despacho do juiz Carlos Alexandre na operação Cartão Vermelho, Textor estaria disposta a pagar 8,6 euros por ação, mais 3,6 euros do que o preço oferecido na OPA chumbada pela CMVM, o que daria um total de 50 milhões de euros por 25% do capital da SAD encarnada. Resta saber até quanto é o americano está disposto a pagar.Ao contrário do que referiu no seu primeiro comunicado de segunda-feira (dia 11) em que afirmou “nunca procurei, negociei ou cheguei a um acordo para comprar ações SLBEN a qualquer outra parte, a não ser ao Sr. dos Santos, nem adquiri quaisquer ações SLBEN (direta ou indiretamente) nos mercados abertos; o Sr. dos Santos foi-me apresentado, não pela liderança da SL Benfica, mas sim por uma instituição bancária de investimento sediada em Londres”, o americano confessou ao ‘Nascer do Sol’ que não só se encontrou pessoalmente com Luís Filipe Vieira – “o encontro foi breve, com a ajuda de um tradutor e fiquei com a sensação de que o sr. Vieira valorizou o meu interesse no Benfica” – como depois deste encontro visitou demoradamente as instalações do Estádio da Luz.