O irmão e a mulher de Joel Matip, central do Liverpool, tiveram de se refugiar num restaurante, na sequência do caos que se gerou nas imediações do estádio onde este sábado decorreu a final da Liga dos Campeões, em Paris.Segundo a imprensa inglesa, Marvin Matip e a mulher, que está grávida, foram apanhados no meio da confusão, com a polícia a usar gás pimenta para dispersar os adeptos que tentavam entrar à força no recinto."Esta organização não se coaduna com uma final da Liga dos Campeões. Usar gás pimenta em zonas com crianças e adeptos pacíficos é perigoso", contou o irmão do jogador dos reds.A confusão no exterior do Stade de France levou a que a final, ganha pelo Real Madrid, por 1-0, tivesse começado com mais de meia hora de atraso.A UEFA atribui as culpas do sucedido aos adeptos ingleses que se apresentaram no local sem bilhete ou com bilhetes falsos, mas o Liverpool já pediu uma investigação. A polícia inglesa, segundo da Sky Sports, acrescenta que "o comportamento dos adeptos nos torniquetes foi exemplar em circunstâncias chocantes."