Artur Soares Dias é o árbitro que vai apitar o Clássico FC Porto-Benfica

Artur Soares Dias vai apitar o clássico entre FC Porto e Benfica, agendado para este sábado às 20h30. O árbitro, de 40 anos, é o eleito do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para o jogo grande da 20.ª jornada, sendo que Tiago Martins irá desempenhar as funções de vídeo-árbitro a partir da Cidade do Futebol. Rui Licínio e Paulo Soares são os assistentes de Soares Dias, ao passo que o 'posto' de quarto árbitro fica para Manuel Mota e o de assistente do vídeo-árbitro para André Campos.Trata-se de uma nomeação que acaba por confirmar o estatuto dos dois árbitros portugueses mais conceituados atualmente, tal como se percebeu pelo que aconteceu esta semana, precisamente na Cidade do Futebol. Foi lá que decorreu o curso de árbitros de Elite da UEFA, com Soares Dias a participar por ser o representante português nesta categoria, enquanto Tiago Martins foi instrutor do VAR convidado pela FIFA.Refira-se que este é o primeiro clássico da temporada para Soares Dias, depois de Jorge Sousa ter dirigido o Benfica-FC Porto e o Sporting-FC Porto e de Hugo Miguel ter apitado o Sporting-Benfica.Árbitro: Rui CostaAssistentes: Tiago Costa e João Bessa Silva4.º árbitro: Daniel CardosoVAR: Luís FerreiraAVAR: Nuno EirasÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: Manuel MotaVAR: Tiago MartinsAVAR: André CamposÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Rui Teixeira e Nuno Pereira4.º árbitro: Márcio TorresVAR: Rui OliveiraAVAR: Pedro RibeiroÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Rui Cidade e José Luzia4.º árbitro: Luís ReforçoVAR: Gustavo CorreiaAVAR: Bruno RodriguesÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Rodrigo Pereira4.º árbitro: Luís MáximoVAR: Rui OliveiraAVAR: Pedro RibeiroÁrbitro: Hugo MiguelAssistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos4.º árbitro: José RodriguesVAR: Hélder MalheiroAVAR: Rui TeixeiraÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Pedro Fernandes e Nélson Cunha4.º árbitro: Sérgio GuelhoVAR: João BentoAVAR: Pedro FelisbertoÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: Venâncio Tomé e Paulo Miranda4.º árbitro: André CastroVAR: Manuel MotaAVAR: Jorge Fernandes