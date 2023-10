Já há árbitros para encontros de Benfica e Sp. Braga na Liga dos Campeões

O inglês Michael Oliver vai arbitrar na terça-feira a receção do Sporting de Braga ao Real Madrid, da terceira jornada da Liga dos Campeões de futebol, com o francês Clément Turpin a estar no Benfica-Real Sociedad.

No Estádio da Luz, em Lisboa, na terceira jornada do Grupo D, Turpin vai ser auxiliado pelos compatriotas Nicolas Danos e Erwan Finjean, com o também gaulês Willy Delajod a ser o videoárbitro (VAR).

Esta será a terceira vez que o experiente árbitro francês vai estar em jogos do Benfica, depois de ter dirigido dois encontros com o Dínamo de Kiev, na fase de grupos em 2016/17 (1-0) e no play-off em 2022/23 (3-0), ambos em Lisboa.

Após duas jornadas do Grupo D, o Benfica é quarto e último classificado, ainda sem pontos, enquanto a Real Sociedad lidera com quatro, em igualdade com o Inter Milão e com mais um ponto do que o Salzburgo.

Em Braga, os 'arsenalistas' recebem o Real Madrid, recordista de títulos na 'Champions', numa partida com uma equipa de arbitragem inglesa, com Oliver a ser assistido por Stuart Burt e Daniel Cook e com Stuart Atwell no VAR.

Apesar de nunca ter arbitrado jogos do Sporting de Braga, Oliver já esteve por diversas vezes em partidas de equipas lusas, a última das quais na receção do Benfica ao Inter Milão (0-2), nos quartos de final da Liga dos Campeões da última temporada.

Os bracarenses ocupam o terceiro lugar do Grupo C, com três pontos, em igualdade com o Nápoles, segundo, e a três do líder Real Madrid, com o Union Berlim a ser último, ainda sem pontuar.