Já são conhecidos os 26 jogadores selecionados para o Euro2020. Conheça as novidades

O selecionador nacional anunciou, esta quinta-feira, os 26 convocados que irão disputar o Europeu de futebol, que se vai realizar no próximo mês, em diversas cidades europeias.



Eis a lista completa:



Guarda-redes: Rui Patrício (Wolverhampton), Anthony Lopes (Lyon), Rui Silva (Granada);





João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), Nuno Mendes (Sporting), Pepe (FC Porto), José Fonte (Lille), Rúben Dias (Manchester City);João Moutinho (Wolverhampton), Danilo Pereira (PSG), Sérgio Oliveira (FC Porto), João Palhinha (Sporting), Renato Sanches (Lille), Bruno Fernandes (Manchester United), Rúben Neves (Wolverhampton), Pedro Gonçalves (Sporting), Rafa Silva (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City), William Carvalho (Bétis), Gonçalo Guedes (Valência);Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), André Silva (Eintracht Frankfurt), João Félix (Atlético de Madrid).Na conferência de imprensa, Fernando Santos mostrou confiança na conquista do Campeonato da Europa, lembrando o que tinha dito "em setembro de 2014, de que Portugal era candidato à conquista do Europeu 2016"."Hoje, volto a dizer que temos a mesma ambição", reforçou.O selecionador nacional revelou que "não vai ser fácil gerir" a equipa, tendo em conta o número de convocados a levar ao Europeu, mesmo que concorde com a hipótese de poder levar 26 jogadores "por todas as circunstâncias em que vivemos".O Euro 2020 vai decorrer entre 11 de junho e 11 de julho deste ano, por onze cidades de onze países da Europa. A seleção portuguesa vai ficar instalada em Budapeste, Hungria, durante a competição, que fora adiada devido à pandemia da Covid-19.

Portugal vai estar no Grupo F, com Alemanha, França e Hungria. O primeiro jogo da armada lusa (atual campeã europeia) está marcado para o dia 15 de junho, frente à Hungria.

A final do torneio vai ser resolvida em Inglaterra, no Estádio do Wembley, em Londres, a 11 de julho.