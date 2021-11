Já são conhecidos os possíveis adversários de Portugal no play-off de acesso ao Mundial do Qatar

Turquia, Polónia, Macedónia do Norte, Ucrânia, Áustria e Rep. Checa são os possíveis adversários de Portugal n

as meias-finais do playoff de apuramento para o Mundial'2022, no Qatar. A Seleção Nacional será cabeça de série e, por isso, jogará como anfitriã nas 'meias' (24 e 25 de março de 2022) de um dos três caminhos - as 12 seleções que estarão nesta fase serão divididas em lotes de quatro. Quanto às finais (28 e 29), o anfitrião será decidido por sorteio.

No sorteio do playoff, marcado para dia 26 deste mês, em Zurique, as 12 seleções serão assim divididas em três caminhos de quatro seleções cada, disputando então um mini-torneio com meias-finais e final a uma mão.





- PORTUGAL, 17 pontos, 8 jogos (17-6 em golos)- Escócia, 17/8 (14-7)- Itália, 16/8 (13-2)- Rússia, 16/8 /14-5)- Suécia, 15/8 (12-6)- País de Gales, 15/8 (14-9)- Turquia, 15/8 (18-16)- Polónia, 14/8 (18-10)- Macedónia do Norte, 12/8 (14-11)- Ucrânia, 12/8 (11-8)- Áustria*- Rep. Checa** Via Liga das NaçõesJogos desta terça-feira:Grupo DGrupo EGrupo G