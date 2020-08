Já se sabe quem é o jogador do Barcelona infetado com a Covid-19

O Barcelona anunciou esta quarta-feira a existência de um caso de covid-19 entre os jogadores que iniciaram os primeiros trabalhos para a pré-temporada, na Catalunha.Depois dos testes realizados na tarde de terça-feira ao grupo constituído por nove jogadores, verificou-se a existência de um caso positivo. O clube garante que a pessoa em causa está assintomática, encontra-se de "boa saúde e isolada em casa".Os catalães referem que informaram as autoridades competentes e que foram localizadas as pessoas que estiveram em contacto com o jogador em causa. O clube explica ainda que o jogador não tem mantido contacto com os elementos da primeira equipa que viajam amanhã para Lisboa, e por isso não afetará a participação dos blaugrana na Liga dos Campeões.Entretanto já se sabe quem é o jogador infetado. Jean-Clair Todibo informou através das suas redes sociais que se encontra "assintomático" e de "boa de saúde". O central agradece ainda o apoio dos adeptos e promete estar motivado para voltar.