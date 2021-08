Jesus abre polémica no Benfica ao desvalorizar a exibição de Odysseas

A s declarações de Jorge Jesus a desvalorizar a exibição de Odysseas com o PSV Eindhoven estão a criar polémica no Benfica, apurou oDesde logo porque a opinião do técnico do Benfica, que disse que o grego não fez “uma grande exibição”, apenas “normal” e que “não teve nenhuma bola difícil de defender”, não foi a mesma dos colegas de equipa. Osabe que a generalidade do plantel felicitou ‘Ody’ pela exibição realizada frente aos holandeses, que acabou com o triunfo dos encarnados por 2-1 (fez cinco defesas em todo o jogo, quatro delas muito importantes para segurar a vitória).