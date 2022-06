Jesús Alcantar já não foge ao Sporting. O central mexicano vai ser reforço e deve chegar no arranque da pré-época para assinar pelos leões.



O jogador de 18 anos chega a custo zero a Alvalade, com o Necaxa, clube do internacional sub-20 asteca, a ficar com uma percentagem numa futura venda. A imprensa mexicana diz que Alcantar vai iniciar a temporada na equipa B, mas que a expectativa dos responsáveis leoninos é que comece a trabalhar com frequência junto do plantel às ordens de Rúben Amorim.









