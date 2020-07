Jesus dá aval ao central Rubén Semedo no Benfica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Jorge Jesus já deu o aval à contratação do defesa-central Rúben Semedo para o Benfica versão 2020/2021, apurou o CM.O jogador do Olympiacos é há muito seguido pelos encarnados, mas com a contratação do antigo treinador do Flamengo esse interesse aumentou. Jesus conhece bem o jogador, de 26 anos, dos tempos que o dirigiu no Sporting. Formado em Alcochete, Semedo foi resgatado do empréstimo ao V. Setúbal ...