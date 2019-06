Jesus dá show no primeiro dia a treinar o Flamengo

O mais importante aqui dentro é o Flamengo. Não é o treinador nem o jogador. É o Flamengo! Portanto, precisamos de trabalhar o objetivo em equipa. Não se pode falar de outra forma neste clube que não seja ganhar, ganhar e ganhar." As primeiras palavras de Jorge Jesus para a equipa no primeiro dia de trabalho do Flamengo mereceram rasgados elogios dos adeptos do clube."JJ chegou chegando. Boa Sorte, professor", "Estou ‘botando’ muita fé nesse velhote", "Virei fã do Míster JJ incondicionalmente", "Entrou no coração e não pediu licença". Estas são algumas das muitas frases de adeptos rubro-negros que invadiram as redes sociais.Depois, o treinador voltou a dar espetáculo, tanto no início dos trabalhos no ginásio como no trabalho de campo, onde arrancou algumas gargalhadas aos jogadores quando se dirigiu ao grupo e soltou um: "Continua, car****." Um dos momentos altos do treino acabou por ser uma aula de Jesus aos jogadores em pleno relvado do Ninho do Urubu (centro de treinos do clube): "A primeira qualidade de um jogador é saber pensar o jogo, a segunda é saber decidir e só na terceira é que vem a execução."O treino ficou marcado pela presença de um drone controlado pelos analistas Rodrigo Araújo e Gil Henriques. Segundo a imprensa brasileira, os coletes de treino passaram a ser numerados e cada futebolista vai ser responsável pelo seu equipamento durante a sessão. Destaque também para presença de um carrinho de apoio no qual os jogadores se hidratam.O primeiro jogo do Flamengo sob a orientação de Jorge Jesus está marcado para o dia 11 de julho, na 1ª mão dos quartos de final da Taça do Brasil, com o Atlético Paranaense.