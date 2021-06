Jorge Jesus já fez saber que pretende ter o plantel fechado o mais tardar até à primeira semana de julho, apurou o Correio da Manhã.O treinador do Benfica está numa corrida contra o tempo e sabe que só com os reforços integrados até essa semana é que estes poderão estar aptos para o arranque da temporada, que começa a 3 de agosto com a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos ...