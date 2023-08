O regresso de João Félix ao Benfica pode ficar adiado mais uma vez, devido ao interesse do Al Hilal, de Jorge Jesus, no internacional português. A imprensa saudita dá conta de que o avançado já terá aceitado rumar à Arábia Saudita. Faltará apenas o acordo com o Atlético de Madrid.



Os colchoneros estão interessados na venda definitiva do jogador, que não conta para Simeone mas pode contar para Jesus.









Ver comentários