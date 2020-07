Jesus quer ter Luisão ao lado no Benfica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Jorge Jesus tem praticamente tudo acertado para o regresso ao Benfica. O técnico do Flamengo prepara-se para fazer mudanças de fundo na atual estrutura do futebol encarnado: o ex-capitão Luisão e José Luís (diretor desportivo da Belenenses SAD) devem ser algumas das caras novas do novo projeto, apurou o CM.O papel do brasileiro ainda estará por definir, caso a vinda de Jesus se concretize. Poderá integrar a equipa técnica ...