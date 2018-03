Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jiménez: Rei dos suplentes

Mexicano ainda só falhou um jogo do campeonato. Mas também só foi titular numa ocasião.

Por Mário Pereira | 11:00

Não há outro suplente na Liga tão efetivo como Jiménez. A frase, em si, parece um paradoxo. Mas é o retrato fiel da condição do avançado mexicano da equipa do Benfica. Nesta época, em jogos relativos ao campeonato, foi suplente utilizado em 22 das 24 jornadas realizadas. Não há outro caso assim na Liga.



O maior culpado desta situação chama-se Jonas. O avançado brasileiro está a realizar uma época de sonho e tem 27 golos marcados em 24 jornadas. Vale mais de um golo por jogo, média ao nível dos melhores do Mundo. No esquema tático de Rui Vitória (4x3x3) apenas cabe um avançado de início. Desta forma, Jiménez entra para dar descanso a Jonas ou então em situações que requerem mais presença da equipa na área, para complementar o trabalho do colega de ataque. Isso aconteceu no último jogo, em Paços de Ferreira. O Benfica perdia aos 59 minutos, quando Jiménez entrou. A 18 minutos do final, a equipa iniciou a reviravolta que culminou com uma vitória por 3-1. O mexicano não marcou mas teve ação decisiva em todos os golos. No final do jogo, Jonas, autor de dois golos, agradeceu publicamente o trabalho de Jiménez e também de Seferovic, outro jogador saído do banco.



De resto, o contributo de Jiménez, ao nível dos golos, não tem sido decisivo nesta época. Como já foi em outras. O avançado marcou em três jogos, na Liga, e sempre em vitórias robustas: 4-0 ao Boavista, 5-1 ao Rio Ave e 3-1 ao Sp. Braga.



Em termos médios, Jiménez joga 17,8 minutos por partida. Dito de outra forma, entra, em média, aos 73 minutos de jogo. A forma sistemática como Rui Vitória recorre ao jogador mexicano dá ideia de fazer parte de um plano preconcebido. Uma estratégia com a qual o treinador se tem dado bem. E que, tudo indica, vai continuar a fazer regra na Luz.



Raúl Jiménez, agora com 26 anos, chegou ao Benfica em 2015, oriundo do Atl. Madrid. Custou aos cofres da Luz 22 milhões de euros, verba que faz dele o jogador mais caro da história do clube. Já teve ofertas para sair da Luz (nomeadamente de clubes chineses), mas Luís Filipe Vieira garante que ele não sai por valor inferior ao da cláusula de rescisão, ou seja, 60 milhões de euros.



Battaglia: doze vezes suplente utilizado



Battaglia, médio do Sporting, participou em 23 jogos da Liga até ao final da 24ª jornada. Tal como Jiménez. Mas com uma grande diferença: o mexicano da equipa do Benfica apenas foi titular numa ocasião, enquanto o argentino do Sporting já fez onze vezes parte do onze inicial da equipa de Jorge Jesus.



Soares: cinco jogos de início mas... oito golos



Soares (FC Porto) tem 12 jogos feitos na Liga como suplente utilizado. E somente 5 como titular. Mas isso não impede que seja um dos melhores marcadores do campeonato, com 8 golos apontados. Acima dele apenas estão oito jogadores, sendo que dois são da própria equipa: Marega (20 golos) e Aboubakar (15).