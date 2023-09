João Cancelo dá vitória ao FC Barcelona que vira resultado de 2-0 para 3-2

O FC Barcelona recebeu e venceu este sábado o Celta, por 3-2, na sexta jornada da Liga espanhola de futebol, mas perdia por 2-0 aos 76 minutos e operou a reviravolta com João Cancelo a marcar o terceiro golo.

A equipa de Vigo surpreendeu em Camp Nou ao inaugurar o marcador aos 19 minutos, pelo avançado norueguês Jorgen Strand, e ao ampliar a vantagem aos 76, pelo dianteiro grego Anastasios Douvikas.

O jogo parecia perdido para a equipa catalã, que, contudo, conseguiu operar a reviravolta no último quarto de hora, com três golos em oito minutos: aos 81 e 86, por Robert Lewandowski, e aos 89, por João Cancelo, que se infiltrou por entre os defesas do Celta, qual ponta de lança, e finalizou na pequena área, desviando o cruzamento de Gavi para o fundo das redes.

Além do golo decisivo que marcou, João Cancelo ainda fez a assistência para o segundo do avançado polaco, ao esgueirar-se na área pelo lado direito e ao cruzar para trás, mas seria João Félix a 'oferecer' o primeiro a Lewandowski, ao 'picar' a bola para as costas da defesa galega, permitindo que este, por sua vez, fizesse um 'chapéu' ao guarda-redes Ivan Villar.

Nos outros dois jogos deste sábado, a equipa sensação do campeonato até ao momento, o Girona, recebeu e bateu o Maiorca, por 5-3, enquanto o Osasuna não foi além de um nulo na receção ao Sevilha.

Com este resultado, o FC Barcelona manteve a liderança da La Liga, a qual partilha com o Girona, ambos com 16 pontos, dupla que é seguida pelo Real Madrid, em terceiro, com 15 (menos um jogo), e que joga no domingo o dérbi da capital, frente ao Atlético de Madrid, no Metropolitano.