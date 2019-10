João Félix estreia-se a marcar na Liga dos Campeões e bate recorde com a camisola do Atlético

João Félix foi esta terça-feira decisivo na vitória do Atlético Madrid em Moscovo (2-0) frente ao Lokomotiv . O ‘craque 120 milhões’ marcou o primeiro golo e tornou-se o mais jovem jogador colchonero a marcar na Liga dos Campeões, superando o argentino Agüero.

A formação espanhola apresentou-se na Rússia com Morata e Diego Costa na frente e com o português de 19 anos no apoio. No primeiro tempo o Atlético poucas ocasiões criou perante um Lokomotiv muito bem organizado defensivamente, que teve João Mário em bom plano (o avançado Eder entrou perto do final da partida).





No segundo tempo tudo mudou. João Félix, logo aos 48 minutos, fez o primeiro golo numa recarga a um remate do próprio, defendido por Guilherme. A partir daí, o jogo abriu e os colchoneros passaram a dominar. O avançado português, sempre com pormenores de classe, sacou novo coelho da cartola no 2-0. Fez uma abertura fantástica para Diego Costa, que sem dificuldades assistiu Thomas para o segundo.

O Lokomotiv esteve perto de reduzir aos 73’, mas um gigante Oblak evitou duas vezes no mesmo lance o golo de Krychowiak. João Félix saiu aos 84’ para dar lugar a Hermoso.

Logo após o jogo, a imprensa espanhola elogiou a exibição do português (que já leva três golos nesta temporada). "Grande jogada de Félix no 2-0", escreveu o jornal ‘Marca’. Já o ‘AS’ diz que o avançado português "Foi ouro em Moscovo".

Com este resultado o Atlético Madrid está no segundo lugar do grupo D da liga milionária, com os mesmos pontos da líder Juventus (4).