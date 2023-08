João Félix está a forçar a saída do Atlético de Madrid. O avançado português, sabe o CM, está no limite de uma relação cada vez mais tóxica e tenta por todos os meios dar novo rumo à sua carreira.



Segundo informações provenientes de Espanha, o jogador sondou junto do seu empresário, Jorge Mendes, a possibilidade de pedir uma rescisão unilateral de contrato.









