João Félix surge em foto a vestir camisola com emblema do Atlético de Madrid

O CM teve acesso a uma fotografia onde João Félix surge equipado com uma camisola do Atlético de Madrid, clube para o qual foi transferido a um preço de ouro.



O ex-atleta do Benfica surge ao lado do super agente Jorge Mendes, que mediou a sua venda aos colchoneros, e do também empresário Manuel Moreira de Sá. A fotografia foi tirada após o jogador de 19 anos ter assinado o contrato milionário.

