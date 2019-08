João Félix volta a ser decisivo na vitória do Altético de Madrid

João Félix não marcou, mas voltou a ser decisivo no triunfo do Atlético Madrid no terreno do Leganés. O jogador português fez o passe para o o único golo do jogo, marcado por Vitolo, aos 70 minutos.Um lance crucial, que, uma vez mais, definiu a visão de jogo e a qualidade técnica do ‘menino’, como é carinhosamente tratado pela ‘afición’ rojiblanca: desmarca-se a preceito para receber um passe de Tripper, na direita, a meio-campo, corre com a bola junto à linha em domínio absoluto e no momento certo parte para o drible sobre o seu adversário direto, criando desde logo o desequilíbrio. No momento exato coloca a bola nos pés de Vitolo para a finalização. Uma jogada fantástica e definidora.Antes desse momento, Félix teve um remate acrobático, aos 50 minutos, que levou muito perigo à baliza contrária. Na jogada anterior chegou atrasado a um cruzamento de Morata.Após duas jornadas, o Atlético Madrid soma duas vitórias e está empatado no topo da classificação com o Sevilha, que nesta jornada venceu no terreno do Granada, por 1-0.O Real Madrid empatou em casa com o Valladolid (1-1) no sábado.