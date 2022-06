João Moutinho diz que Liga das Nações é prova "extremamente importante" para Portugal

O futebolista João Moutinho disse, esta quarta-feira, que Liga das Nações é uma prova "extremamente importante" para a seleção portuguesa, que vai ter de "impor o seu jogo e mostrar vontade de vencer" para ultrapassar a Espanha na estreia.

"A Liga das Nações é extremamente importante. Já ganhámos uma vez [em 2019], é importante para todos e vamos para dentro de campo tentar ganhar o jogo e tentar conquistar a competição", afirmou o experiente jogador luso, de 35 anos, em conferência de imprensa.

Para levar de vencida a seleção espanhola, no encontro da primeira jornada do Grupo 2 da Liga A, na quinta-feira, o jogador dos ingleses do Wolverhampton pediu "vontade de querer vencer e espírito de entreajuda".