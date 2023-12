João Palhinha comete penálti decisivo que dá a terceira derrota consecutiva ao Fulham de Marco Silva

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, somou esta terça-feira a terceira derrota consecutiva na Liga inglesa de futebol, ao ser derrotado em Bournemouth, por 3-0, no 'boxing day', na 19.ª jornada.

A equipa de Marco Silva atravessa um mau momento, expresso nas três derrotas consecutivas que regista na Premier League, ciclo iniciado com um desaire em Newcastle (3-0), outro na receção ao Burnley (2-0), e o de esta terça-feira, em Bournemouth (3-0), o que perfaz um total de oito golos sofridos e nenhum marcado nos últimos três jogos.

A derrota desta terça-feira começou a tomar forma à beira do intervalo, aos 44 minutos, quando Justin Kluivert, filho do internacional neerlandês Patrick Kluivert, abriu o marcador, que seria ampliado na segunda parte com mais dois golos, aos 62 e aos 90+4, pelos avançados Dominik Solanka, na execução de um penálti, e Luís Sinisterra, colombiano, respetivamente.

O momento crucial do jogo ocorreu ao minuto 61, quando o internacional português João Palhinha cometeu penálti, do qual resultaria o 2-0 para o Bournemouth, deitando por terra as aspirações do Fulham em discutir o resultado.

Noutro jogo desta terça-feira do 'boxing day', o Luton foi ao estádio do Sheffield United, que vinha de um empate a um golo motivador em casa do Aston Villa, vencer por 3-2, partida marcada por constantes alterações no resultado e por dois autogolos que deram o triunfo aos visitantes.

O Luton abriu o marcador aos 17 minutos, pelo médio Alfie Doughty, mas o Sheffield deu a volta ao resultado já na segunda parte, com golos do avançado escocês Oliver McBurnie e do central bósnio Anel Ahmedhodzic.

No entanto, a equipa visitante não 'deitou a toalha ao chão' e operou também uma reviravolta, com o contributo decisivo de dois autogolos, pelo central Jack Robinson, aos 77 minutos, e pelo médio tunisino Ben Anis Slimane, aos 81, ele que tinha entrado em campo aos 72, a render o neerlandês Gustavo Hamer.

Com esta vitória, o Luton, que na jornada anterior já tinha vencido na receção ao Newcastle, por 1-0, manteve o 18.º lugar, o primeiro abaixo da 'linha de água', com 15 pontos, mas ficou a um ponto do Everton, a primeira equipa fora da zona de despromoção, enquanto o Sheffield United manteve a condição de 'lanterna vermelha', com apenas nove pontos em 19 jogos.

Por sua vez, o Fulham de Marco Silva caiu na tabela classificativa na sequência das três derrotas consecutivas que registou, seguindo em 13.º lugar, com 21 pontos, enquanto o Bournemouth é 10.º classificado, com 25.

A Premier League é liderada pelo Arsenal, com 40 pontos, seguido pelo Liverpool, que joga esta terça-feira em Burnley, e do Aston Villa, que visita Old Trafford, ambos com 39, do Tottenham, com 36, e do Manchester City, com 34 (com menos um jogo).