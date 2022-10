Revolução à vista na equipa do Benfica para a Taça de Portugal, no jogo com o Caldas. João Victor vai estrear-se e Lucas Veríssimo também poderá ter os primeiros minutos da temporada, sabe o Correio da Manhã.



Os centrais brasileiros estão totalmente recuperados das respetivas lesões e podem avançar para o onze.









