João Victor quer fazer “história” na Luz

“O Benfica é um dos melhores clubes da Europa e o maior de Portugal. Estou muito feliz com a minha escolha e tenho a certeza de que vou fazer grande história no clube”, disse o central João Victor esta quinta-feira à chegada a Lisboa, antes de assinar contrato com o Benfica.









O jogador brasileiro, que chega do Corinthians, não fugiu ao suposto interesse do FC Porto mas deixou uma garantia: “Quis vir para o Benfica. Foi sempre o Benfica e nada de FC Porto.”

O jogador, que saiu lesionado no pé direito no último jogo com a camisola do Timão (Taça libertadores), foi ainda esta quinta-feira oficializado pelas águias até 2027. Segue esta sexta-feira com a comitiva para o estágio na Inglaterra, até ao dia 14 de julho.