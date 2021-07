Jogador Cervi sai do Benfica

O Benfica noticiou esta segunda-feira a saída, a título definitivo, de Franco Cervi para o Celta de Vigo. O jogador argentino, de 27 anos, já foi também oficializado pelo clube espanhol, tendo assinado um contrato válido até 2024.





Cervi chegou à Luz no início de 2016/17, proveniente do Rosário Central, e marcou na estreia de águia ao peito. Na primeira temporada no Benfica totalizou 41 jogos e sete golos, sendo que faturou em todas as competições (Campeonato Nacional, Supertaça, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga dos Campeões).Na Luz, o médio festejou a conquista de seis troféus: duas Ligas portuguesas (2016/17 e 2018/19), três Supertaças (2016, 2017 e ainda 2019, onde fez parte do plantel) e uma Taça de Portugal (2016/17).