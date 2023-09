Jogador de futsal acusa positivo num controlo antidoping e rescinde com o Sporting

Diego Cavinato revelou ter acusado positivo num controlo antidoping. Em consequência, o Sporting anunciou que "ambas as partes chegaram a um acordo de rescisão contratual amigável."É com um profundo sentimento de tristeza que o Sporting Clube de Portugal informa, na sequência dos acontecimentos já relatados, reconhecidos e lamentados pelo atleta Diego Cavinato, que ambas as partes chegaram a um acordo de rescisão contratual amigável.Foi uma parceria de oito temporadas da qual resultaram muitas conquistas: duas Ligas dos Campeões, seis Campeonatos Nacionais, cinco Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e quatro Supertaças.O Sporting Clube de Portugal manifesta a sua solidariedade com o jogador, que prontamente se colocou ao dispor de todas as entidades a fim de esclarecer a verdade.Ao Diego Cavinato, o Sporting Clube de Portugal agradece todos os anos de muito Esforço, Dedicação, Devoção, que tanta Glória trouxe ao Clube, e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais.