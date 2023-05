Jogador desaparece depois de se recusar a entrar em campo pelo clube egípcio ENPPI

O clube egípcio ENPPI disse que o extremo Eric Traore desapareceu desde que abandonou o estádio durante um jogo contra o Aswan, a 18 de abril, depois de se ter recusado a entrar em campo como suplente.Segundo a Reuters, o ENPPI disse que o jogador de 26 anos, que estava emprestado pelo Pyramids FC, desligou o telefone depois de deixar o estádio do Cairo, no Egipto. O clube diz ainda que tentou contactar Eric através da mulher e do agente, mas não conseguiu saber onde está o jogador.O clube, que é gerido pela companhia petrolífera estatal, disse que tinha informado a Associação Egípcia de Futebol de que Traore tinha desaparecido, mas não tinha apresentado queixa."Esperamos que ele esteja bem e que possamos discutir as formalidades numa altura posterior", disse o diretor de futebol do ENPPI, Mohamed Ismail, à televisão egípcia Al-Nahar.