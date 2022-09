Jogador do Canelas Gustavo Mendonça convocado para estágio de preparação da Seleção Nacional Sub-20

Gustavo Mendonça, jogador do Canelas 2010, da série A, Liga 3, é o único jogador de uma divisão não profissional, convocado para o estágio de preparação da Seleção Nacional Sub-20. O estágio decorre entre 19 e 28 de setembro, na Cidade do Futebol e na Polónia. Em Portugal, Seleção Nacional defronta a congénere italiana e termina o estágio com um jogo na Polónia onde defrontará os anfitriões.Albino Maçães, conhecido como Bino, convocou 22 jogadores:BOAVISTA F.C. FUTEBOL: Martim TavaresCF CANELAS 2010: Gustavo MendonçaFC PAÇOS FERREIRA: Matchoi DjalóFOREST GREEN ROVERS FC: Christian MarquesPARIS ST GERMAIN FC: Louis NascimentoSC BRAGA: João Carvalho; Rodrigo Gomes; Rodrigo VeigaSL BENFICA: Guilherme Montóia; Hugo Félix; João Resende; João Tomé; José Muller; Luis Semedo; Martim Ferreira; Martim Neto; Pedro SantosSPORTING CP: Diogo Abreu; Flávio Nazinho; Joelson Fernandes; Renato VeigaVITÓRIA SC: Gabriel Rodrigues