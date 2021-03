Malang Sarr, jogador do FC Porto, sofreu um acidente de viação, ao início da tarde, pouco depois de ter saído do Centro de treinos e de formação do Olival, em Gaia.O defesa central francês perdeu o controlo do Mercedes de topo de gama em que seguia, e colidiu contra um poste. Malang Sarr escapou ileso do acidente.A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.