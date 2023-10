Jogador italiano investigado por apostas ilegais recorre a psiquiatra para curar "vício do jogo"

Sandro Tonali, jogador transalpino investigado por apostas ilegais, recorreu a um psiquiatra para curar o "vício do jogo", apurou o jornal Gazzetta dello Sport.O futebolista planeia confessar a culpa perante o Ministério Público italiano e admitir a incapacidade de controlar a necessidade de realizar apostas desportivas.O médio começou a frequentar as consultas de um psiquiatra conceituado, com o intuito de se tornar um jogador mais consciente, acrescenta o periódico italiano.Sandro Tonali trocou o AC Milan pelo Newcastle na última janela de transferências, a troco de 70 milhões de euros. O clube inglês acompanha de perto a situação, mas não tomará nenhuma decisão até conhecer todas as informações do caso.Este sábado, o jornal Corriere dello Sport revelou que os futebolistasTonali e Zaniolo foram, na quinta-feira, afastados do estágio da seleção italiana , depois de terem sido oficialmente investigados pelas autoridades.