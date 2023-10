Jogador português detido durante episódio violento com polícia após jogo da Liga Conferência

O clube polaco acusa a polícia neerlandesa de ter agredido o presidente, Dariusz Mioduski, quando a equipa se preparava para abandonar o estádio.

Radovan Pankov

Josue prowadzony w kajdankach przez policje do radiowozu. Nieprawdopodobne zdarzenia w Alkmaar. @sport_tvppl pic.twitter.com/iltohCgeCy — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) October 5, 2023

Um jogador português foi detido durante um episódio violento com as autoridades, após um jogo da Liga Conferência entre o AZ Alkmaar, da Holanda, e o Legia Varsóvia, da Polónia, esta quinta-feira, de acordo com o jornal Mirror.O médio português Josué, atleta do Legia, acabou detido já no interior do autocarro, e passou a noite na esquadra, assim como o companheiro de equipa"Tivemos informações perturbadoras vindas de Alkmaar. Pedimos ao Ministério das Reações Exteriores esforços diplomáticos urgentes para verificarmos os acontecimentos de quinta-feira à noite. Os jogadores e adeptos polacos devem ser tratados de acordo com a lei. Não há razão para que isso não aconteça", manifestou o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, na rede social X.Nas redes sociais, Jaroslaw Jankowski, membro do Conselho de Administração do emblema de Varsóvia, condenou "o grau de violência de uma situação sem precedentes", garantindo que "a integridade corporal do presidente, de vários jogadores e funcionários foi violada, tanto pela segurança quanto pela polícia".As autoridades neerlandesas justificaram a detenção dos dois futebolistas com agressões relativas ao jogo desta quinta-feira, no qual a formação do AZ Alkmaar bateu o Legia por 1-0.