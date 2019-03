Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogadores da Seleção autografam camisolas para ajudar Moçambique

Iniciativa dos futebolistas junta-se ao jogo solidário entre as equipas femininas do Sporting e do Benfica.

Por Lusa | 20:10

Os futebolistas da seleção autografaram camisolas que vão ser utilizadas para angariar receitas que permitam ajudar as vítimas afetadas pelo ciclone Idai que assolou Moçambique.



A Cruz Vermelha Portuguesa será a entidade a quem será entregue a receita conseguida pelas camisolas autografadas pelos 24 internacionais às ordens de Fernando Santos.







Esta iniciativa junta-se a outra já anunciada, de um jogo solidário entre as equipas femininas do Sporting e do Benfica, no dia 30, às 16h00, no Estádio do Restelo, em Lisboa, com os bilhetes a custarem 2,5 euros.



A passagem do ciclone Idai em Moçambique, no Zimbabué e no Maláui fez pelo menos 761 mortos, segundo os balanços oficiais mais recentes.



Em Moçambique, o número de mortos confirmados subiu hoje para 446, no Zimbabué foram contabilizadas 259 vítimas mortais e no Maláui as autoridades registaram 56 mortos.



O ciclone afetou pelo menos 2,8 milhões de pessoas nos três países africanos e a área submersa em Moçambique é de cerca de 1.300 quilómetros quadrados, segundo estimativas de organizações internacionais.