Jogadores do Benfica com pulseira eletrónica

Prometeu e cumpriu. Bruno Lage abriu o jogo na primeira conferência de imprensa após o fecho do mercado e fez um balanço positivo. "Temos um plantel curto, equilibrado e competitivo".

A baliza era a principal posição que queria reforçar com um guarda-redes experiente. "Cillessen (Barcelona) foi a primeira opção, mas em dois ou três dias percebemos que era muito difícil". Adiantou outro nome: "Fabianski (West Ham)foi a segunda opção, mas por questões financeiras vimos que não seria possível". A terceira opção foi Mattia Perin (Juventus). " Infelizmente tinha uma lesão". Gulácsi era a última opção, mas "o Leipzig disse que não negociava". Quatro contratações falhadas, tal como falhadas foram as saídas de Cervi, Fejsa e Zivkovic. "Disse-lhes após o fecho do mercado que todos contam".

Mesmo sem ninguém perguntar, fez questão de esclarecer a polémica da ausência de estágios antes de jogos em casa ou na zona de Lisboa. (ver suplemento Sport). "Há uma hora de recolher. Todos os jogadores usam uma pulseira para controlo do sono e damos a oportunidade de estarem em casa, com seu colchão, com a sua almofada. No dia seguinte, a concentração é de manhã". Revela que a exceção é para os estágios "após os jogos das seleções".



Quis esgotar a polémica recordando episódios passados em concentrações de equipas. "Há treinadores que deixavam os jogadores beber um copo de vinho na véspera de jogos . Depois, vai uma chávena para um cafezinho, piscamos o olho a quem está do outro lado, e não vem o café, vem um licor. Já são dois copos de vinho no bucho e mais um whisky, mas estamos em estágio. Ganha-se e perde-se dentro de campo, não fora dele".

Bruno Lage esclareceu ainda que só foi "sondado por clubes quando estava na equipa B. Na principal, não tem conhecimento".



Estratégia do Gil Vicente: Jogar para a surpresa

Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, acredita que a sua equipa pode causar "uma surpresa" no jogo de hoje contra o Benfica. O técnico da formação de Barcelos reconhece o que diz ser a "clara superioridade" dos encarnados para fundamentar a sua crença: "Se já conseguimos na primeira jornada ganhar ao FC Porto, porque não repetir essa surpresa na quinta jornada?



Sabemos que o favoritismo está do lado do Benfica. Mas dentro da nossa curta margem de possibilidade de êxito vamos jogar com ela. Temos é de ser muito competentes".



O técnico garante ainda que os gilistas vão querer entrar neste jogo com uma atitude positiva.



"Se formos para o estádio da Luz medrosos e a pensar apenas no 0-0, vamos sair de lá como outras equipas, com uma derrota pesada. Mas se fizermos tudo o que treinámos durante a semana, podemos provocar a tal surpresa, que seria o Gil Vicente somar pontos".



PORMENORES

"Gil preparado ao detalhe"

Os compromissos das seleções limitaram a preparação do jogo com o Gil Vicente. "Preparámos este jogo ao detalhe, pois vamos ter pela frente uma equipa com boa organização e com os os olhos postos na baliza, quando recupera a bola", disse Bruno Lage que se desfez em elogios a Vítor Oliveira.



Exigências de Vieira

O presidente do Benfica disse, na visita a Cabo Verde, que o Benfica ia lutar por todas as provas. Lage respondeu. "Ganhar as provas internas e fazer uma Liga dos Campeões à altura do Benfica, foi assim que fizemos o plantel, com critério. Aliás, até temos uma frase que é assim: podemos falhar o jogador mas não podemos falhar o critério."



Adam Reach desvendado

Bruno Lage acabou a conferência desta sexta-feira com um enigma. "Como sou um gajo porreiro, vou dar-vos um nome: Adam Reach". Mas não explicou porque lançou este nome.



Trata-se de um médio-ala inglês de 26 anos que joga no Sheffield Wednesday , clube onde Lage trabalhou como técnico-adjunto e onde o conheceu. O treinador quis dar ênfase ao facto de o Benfica ter feito diligências no recente mercado de verão que não chegaram ao conhecimento público, ou seja, que passaram ao lado do conhecimento dos jornalistas.



Adam Reach, sabe o CM, foi equacionado como possível reforço caso se tivesse concretizado a saída de Cervi e Zivkovic, jogadores excedentários na Luz.