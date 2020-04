Jogadores do Benfica compram material de proteção para o SNS

Os jogadores do plantel do Benfica decidiram fazer doações para aquisição de material destinado ao combate à Covid-19. Assim, mais de 50 mil máscaras, 540 mil pares de luvas, 750 óculos especiais de proteção, 750 fatos térmicos e 200 termómetros infravermelhos serão colocados à disposição do Serviço Nacional de Saúde (SNS) nos próximos dias, apurou o CM.

Esta é a mais recente ação de solidariedade do plantel, depois de recentemente terem sido adquiridos, em parceria com a Fundação Benfica, 5,5 toneladas de alimentos integralmente entregues à Comunidade Vida e Paz, que apoia os sem-abrigo.

Luís Filipe Vieira, sabe o CM, tem ficado muito sensibilizado com os gestos dos jogadores. O presidente do clube e vários atletas têm estado envolvidos na campanha ‘Não Vá. Telefone!’, colocando-se à disposição para falar com adeptos (do Benfica e não só) que, por alguma razão, precisam de palavras de conforto nesta fase difícil.

O Benfica já antes tinha anunciado a doação de um milhão de euros para a compra de equipamento médico.



Cervi não dispensa churrasco argentino

Franco Cervi, extremo argentino do Benfica, partilhou nos canais oficiais do clube o dia a dia de confinamento devido à pandemia de Covid-19. O jogador revelou que começa o dia com o pequeno-almoço em tudo igual àquele que toma no Seixal: ovos mexidos, torrada com doce e café com leite. No Benfica Play é possível ver alguns dos muitos exercícios que diariamente faz para manter a forma durante este isolamento. Cervi não dispensa também os jogos de consola, para passar o tempo, e, claro, o famoso churrasco argentino.



"Sejam conscientes e fiquem em casa", apela Daniel Carriço

À espera de visto para viajar para a China, para jogar no Wuhan Zall, da cidade onde surgiu a Covid-19, Daniel Carriço, antigo jogador de Sporting e Sevilha, faz apelo aos portugueses, através da Liga Portugal: "Sejam conscientes e fiquem em casa."