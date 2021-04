Jogadores do Benfica queixam-se de tareia no treino

Os jogadores do Benfica queixaram-se de uma sobrecarga física no treino da passada quinta-feira, cerca de 48 horas antes da derrota caseira (1-2) com o Gil Vicente no sábado, apurou o Correio da Manhã.





CM sabe que os jogadores não usaram essa situação como desculpa para a quarta derrota no campeonato, mas entendem que contribuiu para desempenho abaixo daquilo que vinham a fazer nas partidas anteriores.



No Seixal, Jorge Jesus orientou uma sessão de trabalho que não agradou a muitos dos atletas, que viriam a sentir as pernas mais pesadas do que o habitual no encontro com os minhotos.

O plantel, tal como o Correio da Manhã noticiou na passada semana, estava agradado com os métodos de trabalho do técnico, nomeadamente quando passou a trabalhar com todo o grupo, depois dos vários casos de Covid-19 nos jogadores e restante estrutura. Por isso, não foi entendida a razão de um treino tão intenso dois dias antes do jogo no estádio da Luz, em que era proibido não vencer. Frente aos gilistas, vários jogadores estiveram fisicamente abaixo do nível demonstrado nas sete vitórias consecutivas. Rafa e Waldschmidt encabeçaram esse grupo.





No final do encontro, era visível no balneário das águias o desalento da equipa depois de um resultado que hipotecou a esperança no título e deixou o 2º lugar mais longe. Os jogadores estavam confiantes que poderiam manter a senda vitoriosa e arrancar para um final de temporada mais de acordo com as expectativas criadas no arranque da época.





O foco passa agora por alcançar um lugar de entrada na Champions (1º e 2º dão acesso direto e o 3º vai à 3ª pré-eliminatória) e fechar a temporada com um triunfo na final da Taça de Portugal com o Sp. Braga.





regresso ao esquema de quatro defesas



Jorge Jesus deve voltar a apostar numa defesa a quatro no duelo de quinta-feira com o Portimonense. Lucas Veríssimo e Otamendi devem ser os centrais escolhidos.





ciclo duro implica oito jogos num mês



São sete jogos de campeonato e mais um na final da Taça de Portugal. O Benfica tem um ciclo complicado de jogos até final da época em pouco mais de um mês.





mantorras magoado com jorge jesus



“Jesus disse o onze, quem ia para o banco e eu peguei nas coisas e fui-me embora”, disse Mantorras ao ‘Record’, revelando mágoa por não ter sido utilizado em 2009/10.