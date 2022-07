O Sporting tem 40 milhões de euros parados em jogadores que estão excluídos do plantel. As perdas para a SAD com esses dez futebolistas são contabilizadas tendo em conta os salários, mas também o que seriam as vendas mediante o atual valor de mercado.



Slimani, Battaglia, Sporar, Rúben Vinagre, Eduardo, Doumbia, Jovane Cabral, Eduardo Quaresma, Pedro Mendes e Tiago Ilori têm o futuro por resolver.









