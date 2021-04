Jogo entre Nacional e FC Porto adiado para domingo. Conheça os horários das jornadas 28 e 29 da I Liga

O Nacional-FC Porto, referente à 27.ª jornada da Liga NOS, vai ser disputado no domingo (dia 18) às 17h30 e não no sábado (dia 17) às 18h00, como estava inicialmente previsto no calendário, sabe

.

Uma alteração que, refira-se, já estava prevista consoante o resultado dos dragões na partida desta terça-feira com o Chelsea. Com a eliminação, passa a haver margem para os portistas atuarem no domingo e espaçar as restantes partidas.



Sábado, 17 de abril

Domingo, 18 de abril

Terça-feira, 20 de abril

Quarta-feira, 21 de abril

Quinta-feira, 22 de abril

Domingo, 25 de abril

Segunda-feira, 26 de abril

Terça-feira, 27 de abril

A Liga divulgou esta quarta-feira alterações à 27.ª jornada, bem como a calendarização das jornadas 28 e 29.Belenenses SAD – Marítimo M., 18H00 – Sport TVCD Nacional – FC Porto, 17H30 – Sport TVFC P. Ferreira – SC Farense, 20H00 – Sport TVSanta Clara – Moreirense FC, 15H30 locais/16H30 continente – Sport TVMarítimo M. – Rio Ave FC, 17H00 – Sport TVSC Braga – Boavista FC, 19H00 – Sport TVSporting CP – Belenenses SAD, 21H15 – Sport TVCD Tondela – CD Nacional, 15H00 – Sport TVGil Vicente FC – FC Famalicão, 17H00 – Sport TVPortimonense – SL Benfica, 19H00 – Sport TVFC Porto – Vitória SC, 21H00 – Sport TVBoavista FC – Marítimo M., 15H00 – Sport TVRio Ave FC – FC P. Ferreira, 17H30 – Sport TVSC Braga – Sporting CP, 20H00 – Sport TVBelenenses SAD – Gil Vicente FC, 17H00 – Sport TVSL Benfica – Santa Clara, 19H00 – BTVCD Nacional – Vitória SC, 19H00 – Sport TVFC Famalicão – CD Tondela, 19H00 – Sport TVMoreirense FC – FC Porto, 21H15 – Sport TVSC Farense – Portimonense, 21h45 – Sport TV