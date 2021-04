Insultos em campo no final do Chelsea-FC Porto. Saiba o que disse Tüchel a Sérgio Conceição

Segundos após o apito final no Chelsea-FC Porto (0-1), Thomas Tüchel ofendeu Sérgio Conceição com um 'fuck off' [vai-te f...] junto à linha lateral, no momento em que ambos os treinadores se iam cumprimentar. Palavras que motivaram o desentendimento entre os técnicos, que acabou depois por alastrar-se aos jogadores, estes no centro do campo.De resto, o próprio Conceição não escondeu, durante a flash interview, a revolta com a atitude de Tüchel. Com o alemão ali perto, o timoneiro portista deu conta de que tinha sido ofendido, embora sem revelar as palavras. "Fui insultado por este senhor que está aqui ao lado. Estava a dizer ao árbitro que o 4.º árbitro ouviu esses insultos. Só isso", disparou na flash interview da TVI24.Algo que reforçou depois na conferência de imprensa, embora sem especificar o que o germânico havia proferido, dizendo que o seu inglês não é perfeito.