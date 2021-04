"Este é um jogo importantíssimo. Todos os jogos são fundamentais desde o início da temporada, mas, à medida que vamos caminhando para o fim do campeonato, ganham outro peso. Temos uma desvantagem de oito pontos para o líder do campeonato, temos menos tempo para recuperar e este jogo é uma final para nós. Até pela proximidade das equipas que vêm atrás. Isto acaba dia 19 de maio e estamos a pouco mais de um mês do fim do campeonato.” Sérgio Conceição, numa dramatização do discurso, lançou desta forma o jogo deste sábado com o Tondela, no terreno desta equipa.









A respeito dos pontos perdidos no decorrer da época, Conceição mantém esticada a corda do discurso crítico. “Houve jogos em que perdemos pontos quando nada previa. E não foi por culpa da equipa. Isso aconteceu em Braga e Belém [alusão ao jogo com o Belenenses no Estádio Nacional]. Estamos a falar de dois empates, que são quatro pontos. A história já seria um bocadinho diferente”, referiu o treinador.

Voltando ao jogo deste sábado, Sérgio Conceição garante uma boa resposta dos seus jogadores. “ O cenário é difícil, não só pelo valor da equipa do Tondela, como pelo facto de termos chegado de Espanha, após o jogo para a Champions, por volta das 3h30 da madrugada [de quinta-feira]. Alguns jogadores apenas devem ter adormecido às cinco da manhã. O descanso foi mínimo, pois ao início da tarde desta sexta-feira já temos de viajar para Tondela”.



Fábio Veríssimo foi alvo de críticas

Fábio Veríssimo é o árbitro deste sábado em Tondela. Reencontra o FC Porto após ter apitado o jogo desta equipa com o Belenenses SAD (0-0) há 2 meses, tendo então sido muito criticado. "Fomos roubados", disse Conceição.



Sérgio Oliveira apto para jogar

Sérgio Oliveira, tudo indica, deverá integrar o onze do FC Porto no jogo deste sábado em Tondela. Sérgio Conceição não deu pistas sobre o assunto, na conferência de imprensa de sexta-feira. "Fez treino integrado condicionado. Ainda não sabemos qual é a disponibilidade dele para o jogo", afirmou o treinador. Mas tudo aponta, tendo em conta a forma como o FC Porto tem gerido nesta época as questões físicas, que o influente médio será chamado à ação. Já antes aconteceu o mesmo com Pepe, outro jogador nuclear, em momentos-chave. Conceição pede invariavelmente um esforço suplementar aos seus atletas em prol dos interesses da equipa. Este jogo em Tondela é visto, no Dragão, como mais um desses momentos de decisão.

Sérgio Oliveira tem estado a recuperar de uma lesão muscular na coxa direita e passou diretamente do trabalho no ginásio para o treino integrado condicionado. Mais um sinal.