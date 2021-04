"Ouvi dizer que era arruaceiro, gentalha e ordinário": Conceição relata bate-boca com Paulo Sérgio

Sérgio Conceição ainda não esqueceu o incidente com Paulo Sérgio, técnico do Portimonense, que resultou na sua expulsão no último encontro do campeonato: "Foi muito grave o que foi dito.""Pior foi, de forma premeditada e insultuosa como na primeira semana, falarem de mim e da minha família. Ouvi que era arruaceiro, javardo, gentalha, ordinário, delinquente; no final da segunda semana já estavam a falar dos meus pais, onde isto chegou", disse o técnico do FC Porto esta sexta-feira na antevisão ao jogo deste sábado com o Santa Clara. Ainda assim, Conceição admite que nada "justifica" o seu "comportamento e o do Paulo". O técnico portista voltou depois a virar baterias para aqueles que o criticam: "Dão-me mais força para continuar a lutar para ser o homem que sou. Não vão conseguir, com nenhum tipo de cartilha e discurso preparado por muitas pessoas, abanar o profissional e o homem Sérgio Conceição."Já o adversário de hoje merece elogios. "Esperamos uma equipa competente e que tem feito um bom campeonato. Nos últimos anos mostrou ser uma equipa muito competitiva e que terminou sempre em lugares tranquilos da classificação. Esperamos um jogo difícil, agora cabe a nós fazer um bom jogo e ganhar", salientou o treinador portista, que fez uma comparação com Sporting e Benfica no que aos jogadores cedidos às seleções diz respeito: "Se analisarmos a quantidade de jogadores e os minutos jogados, verificamos que atuaram mais de 1500 minutos, mais de metade do que os jogadores de Sporting e Benfica juntos. Isso tem a sua carga."Depois do duelo com o Santa Clara, o FC Porto defronta o Chelsea na 1ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, mas a prioridade nesta altura é clara para Sérgio. "O nosso papel é focar e concentrar os jogadores ao máximo na tarefa difícil que vamos ter diante do Santa Clara. Segundo a minha forma de estar e olhar para o futebol, os indicadores que tiver neste jogo vão-me permitir preparar o próximo."Sérgio Conceição ficou satisfeito com a recente renovação do médio Otávio. "Essa é uma gestão que o presidente faz da melhor forma há quase 40 anos e não se tem saído mal. Para mim, é pouco importante que um jogador tenha mais um mês e meio ou dois meses de contrato. Faltando dois meses de competição, para mim, são todos iguais. Portanto, essa gestão é feita pela direção. Renovam com os jogadores importantes e o Otávio é um deles."Boas notícias para Sérgio Conceição para o duelo de hoje com o Santa Clara: Pepe está recuperado e deve ser aposta no onze inicial diante dos açorianos. "O Pepe está apto para ir a jogo, vamos ver se dentro do onze ou dentro dos 20 [convocados], mas está apto, sim."O internacional português, de 38 anos, tinha sofrido uma lesão muscular na perna direita na última partida, em Portimão (saiu aos 24 minutos do encontro), e ficou fora dos jogos da seleção nacional.No treino desta sexta-feira, Conceição já teve à sua disposição o lateral-esquerdo Zaidu, que regressou dos trabalhos da seleção da Nigéria. No boletim clínico portista figura o nome de Mbaye (treino integrado condicionado). O central Marcano está também recuperado depois de ter contraído uma lesão muscular ao serviço da equipa B dos dragões.Para o jogo com o Santa Clara, em que o FC Porto não pode perder pontos para o líder Sporting, Sérgio Conceição deve apostar no onze que mais vezes foi titular ao longo da época.