Nuno Santos está recuperado da lesão que o afastou do último jogo do Sporting (vitória sobre o V. Guimarães por 1-0) e volta a ser opção para Rúben Amorim. Também o defesa Antunes já foi integrado, após novo teste negativo à Covid-19. Boas notícias para o treinador da formação leonina antes do regresso da Liga e da deslocação da equipa verde e branca a Moreira de Cónegos, ...