Martínez resuscita Dragão e garante vitória frente ao Santa Clara no último minuto

Foi nos descontos que o FC Porto conseguiu este sábado um difícil triunfo em casa, frente ao Santa Clara. Toni Martínez foi o herói do encontro com um golo que dá motivação extra para o importante jogo de quarta-feira com o Chelsea, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.Sérgio Conceição optou por mexer no onze habitual a pensar no embate com o ingleses, mas também pela carga que alguns jogadores tiveram nas seleções. Corona foi um dos que começou no banco de suplentes. A ausência do mexicano foi a mais notada na fraca primeira portista no Dragão. De um lado a apatia e pouca objetividade do FC Porto, contra a boa organização defensiva e atrevimento atacante dos açorianos.A equipa de Sérgio Conceição foi quase sempre mais dominante, mas isso pouco ou nada se traduziu em lances de perigo para a baliza de Marco. Apenas um remate enquadrado com a baliza foi o cartão de visita azul-e-branco diante do Santa Clara que até marcou (golo anulado por fora de jogo) e que teve nas bolas aéreas ofensivas o seu grande trunfo para enervar Marchesín e a defesa portistas.O jogo acabou por ir para o intervalo com o nulo justo.Não mudou logo a abrir, Sérgio Conceição, e também não foi preciso. Um penálti sobre Taremi, aos 49’, permitiu a Sérgio Oliveira colocar o FC Porto em vantagem.A resposta foi imediata do Santa Clara, também num castigo máximo chegou ao empate. O jogo estava repartido, mas com sinal mais do FC Porto. Neste período Taremi perdeu um golo fácil quando estava sem oposição.Depois, Corona e Fábio Viera foram chamados ao jogo. O mexicano foi colocado a fazer todo o corredor direito e os dragões não ganharam muito com isso logo de imediato. Já a entrada do internacional sub-21 ajudou a equipa e pressionar ainda mais o Santa Clara que foi sempre se defendendo com qualidade. Conceição voltou a refrescar o ataque e no último suspiro, as mudanças acabaram por surtir. Corona, agora na esquerda, teve um cruzamento perfeito para a cabeçada imparável de Toni Martínez que tinha entrado há pouco.Com esta vitória o FC Porto reduz para sete os pontos para o líder Sporting, que só joga amanhã, com o Moreirense. Agora, baterias apontadas para Champions, onde o Dragão quer continuar a brilhar.O Santa Clara está numa posição tranquila na Liga e isso vê-se em campo. Se o jogo terminasse empatado não seria um escândalo. A equipa de Daniel Ramos joga um futebol positivo, sem chutão para a frente e sempre com os olhos na baliza adversária.O maliano Marega está claramente com falta de confiança. Não marca há um mês (Taça de Portugal), mas para a Liga não faz a festa há quase três meses. Taremi arrancou o penálti do 1-0, mas perdeu chances flagrantes. Valeu Toni Martínez.Bem ao anular o golo do Santa Clara por fora de jogo. A abrir o 2º tempo, bem ao assinalar penálti de Marco sobre Taremi. Já no penálti açoriano, Diogo Leite fez falta, mas antes, Marchesín também. Dúvidas numa mão na área do Santa Clara de Nené.- Foi o jogador que conseguiu resolver um problema que poderia ter custado dois pontos. Decidiu o jogo com um fantástico cabeceamento, o segundo golo ao serviço dos dragões.– Algumas falhas nada normais para o estatuto e a categoria que tem. Sem hipótese no penálti.– Pouco interventivo, foi o primeiro a sair.– Revelou alguma falta de ritmo, mas foi o habitual líder, com uma falha aqui e ali.– Alguns bons cortes. Cometeu o penálti.– Adaptado à esquerda não deu ao flanco a profundidade desejada.– Muito trabalho no meio-campo mas pouco ousado na parte atacante.– Marcou o penálti da ordem e foi dos mais inconformados com o desenrolar da partida.– Isolou Taremi na jogada do penálti mas também foi contaminado com a falta de inspiração coletiva.– Sem os rasgos que o evidenciam. Jogo fraco.– Mais um jogo mal conseguido. Algumas arrancadas infrutíferas.– Sofreu falta para penálti e falhou no momento de colocar a bola na baliza.– Arma secreta de Conceição, fez o centro para o golo da vitória.– Entrou para dar qualidade ao último passe.– Agitador de jogo.– Entrou na fase de desespero para ajudar.Matheus Pereira, ex-jogador do Sporting, teve uma tarde para mais tarde recordar na goleada (5-2) do WBA no terreno do Chelsea, adversário do FC Porto nos quartos de final da Champions (1ª mão na próxima quarta-feira, em Sevilha, com os dragões como anfitriões).O extremo, de 24 anos, marcou dois golos e fez duas assistências naquela que foi a primeira derrota do Chelsea desde a chegada do técnico Thomas Tuchel, no final de janeiro. O técnico, após o encontro, disse que quer "sacudir o momento na partida com o FC Porto".Os blues até começaram melhor com um golo de Pulisic (27’). Mas perto do intervalo o luso-brasileiro Matheus Pereira bisou. Na 2ª parte, Robinson (63’ e 90’) e Diagne (68’) dilataram a vantagem do WBA frente ao Chelsea, que ainda reduziu por Mount (71’).Vítor Baía e Luís Gonçalves juntaram-se a Fernando Gomes nos elementos da administração da SAD do FC Porto infetados com Covid. Pinto da Costa, segundo o ‘Record’, já foi vacinado. O caso positivo de Luís Gonçalves causou maior apreensão, uma vez que tem um contacto mais próximo com o plantel (é o habitual delegado nos jogos). Os azuis-e-brancos redobraram os cuidados junto dos jogadores, de forma a evitar um novo surto que afete a ponta final da temporada."Se o jogo acabasse empatado não era escândalo nenhum, até acho que seria mais justo", admitiu Sérgio Conceição, que se queixou dos jogos das seleções.