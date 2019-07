Jonas vai mesmo abandonar o SL Benfica.sabe que o avançado vai aproveitar o jogo de apresentação do clube - que acontece esta quarta-feira no Estádio da Luz - para se despedir da equipa e adeptos após cinco anos a jogar com a camisola encarnada.

O avançado brasileiro regressou esta segunda-feira ao Caixa Futebol Campus, no Seixal, onde reencontrou o técnico Bruno Lage e o administrador da SAD, Rui Costa, assim como a restante equipa encarnada.

Com contrato até junho de 2020, o atleta de 35 anos veio a Portugal negociar a rescisão e terminar a carreira.