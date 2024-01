Jorge Costa, Helton ou Carlos Abreu Amorim ao lado de André Villas-Boas

No dia em que André Villas-Boas, ex-treinador da equipa principal de futebol, candidatou-se à presidência do FC Porto, nomes como Jorge Costa, ex-jogador, Helton, ex-guarda-redes, ou o ex-deputado Carlos Abreu Amorim manifestaram o apoio ao projeto.

Jorge Costa, atualmente treinador do AVS, explicou que está a "apoiar um amigo" e tem a certeza que esta mudança representará "uma lufada de ar fresco" para o FC Porto.

"Eu estou a favor do FC Porto. Mau era e muito ingrato seria eu se estivesse contra alguém. Agora, gostaria de ter um FC Porto diferente. E estou completamente a favor do FC Porto", explicou Jorge Costa.

O antigo jogador 'azul e branco' comentou ainda as acusações que lhe fizeram de ser um "traidor", por apoiar um outro candidato que não o atual presidente Pinto da Costa: "As pessoas são livres de opinarem, da mesma forma que eu sou livre de estar aqui a demonstrar o meu apoio ao André. Quero é que continuem a apoiar o FC Porto, como eu sempre fiz e continuo a fazer, e deixar bem claro que não há uma única pessoa que esteja acima do FC Porto".

Já o ex-guarda-redes Helton destacou a candidatura de união que André Villas-Boas está a fomentar, nunca se apresentando contra o atual presidente.

"Uma das coisas que vejo da apresentação desta candidatura, é que o André Villas-Boas em momento algum mencionou que é contra Jorge Nuno Pinto da Costa. Para mim, já é uma mudança muito grande. Não está atribuída ali a rivalidade e sim o carinho pelo clube, a forma como gerir e dar o melhor", frisou.

O ex-deputado Carlos Abreu Amorim focou a presença de Angelino Ferreira, ex-administrador da área financeira do FC Porto, na cerimónia e salientou isso como algo positivo.

"O Angelino Ferreira é uma garantia. Enquanto esteve com a competência das finanças do FC Porto nada disto aconteceu e isto é indesmentível. Quando ele saiu é quando as finanças afundam. É uma constatação. Com uma equipa equilibrada, tenho a esperança que com André Villas-Boas dobre o cabo das Tormentas e passemos ao cabo da Boa Esperança", referiu.

André Villas-Boas contou ainda com o apoio de Cecília Pedroto e família, Sebastião Feyo de Azevedo (ex-reitor da Universidade do Porto), António Sousa (ex-jogador de futebol), Ricardo Sousa (treinador de futebol), Maniche (ex-jogador de futebol), Daniel Sousa (treinador do Arouca e ex-adjunto nas equipas técnicas de André Villas-Boas), Nuno Encarnação (político), Nuno Valente (ex-jogador de futebol), Rolando (ex-jogador de futebol), Helton (ex-jogador de futebol), Tiago Mayan Gonçalves (ex-candidato à PR pela IL), Angelino Ferreira (ex-administrador financeiro da SAD), Wil Coort (ex-adjunto de Co Adriaanse), entre outros.