Jorge Jesus com saudades de Portugal: "Não me sinto como se fosse na minha casa"

"Não me sinto como se fosse na minha casa, mas fui bem recebido. Os adeptos dão-me carinho e os resultados estão a acontecer". Foi desta forma que Jorge Jesus confessou sentir saudades de Portugal, após a vitória (2-0) do Flamengo no dérbi do Rio de Janeiro com o Fluminense.O técnico, que tem contrato com o ‘Mengão’ até julho de 2020, já terá sido sondado pelos dirigentes do clube para continuar, mas tem uma cláusula que lhe permite sair em dezembro.Certo é que a 11 jornadas do fim do campeonato brasileiro, Jesus deu mais um passo rumo ao título e soma agora 64 pontos, mais dez do que o Palmeiras (segundo), que empatou a um golo com o Ath. Paranaense. O Santos (terceiro) também ‘escorregou’, ao perder (0-2) com o Atl. Mineiro, e ficou a 13 pontos do líder.O técnico português, contudo, coloca alguma água na fervura: "Sei que o futebol é cruel e cria surpresas. Já passei por algumas."Jorge Jesus aproveitou ainda para ‘puxar dos galões’ no que respeita ao seu currículo."Se o Flamengo ganhar o campeonato, é mais um título. Não são três, como alguém diz, mas sim 14. Se calhar com este passam a ser 15", afirmou o treinador, que este domingo somou a quinta vitória consecutiva e a 13ª nos últimos 14 jogos do Brasileirão.