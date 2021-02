Jorge Jesus de volta ao banco do Benfica

Jorge Jesus volta esta segunda-feira ao banco do Benfica, no jogo frente ao Famalicão para a 18ª jornada da Liga. O técnico encarnado está de regresso após falhar três jogos das águias devido a uma infeção respiratória e por ter acusado positivo à Covid-19.









“O treinador realizou ao longo do dia [de ontem] vários exames no Hospital da Luz que comprovaram uma melhoria substancial do seu quadro clínico face à infeção respiratória por SARS-CoV-2, contraída no final do mês de janeiro”, revelou o Benfica ao início da noite de ontem, acrescentando: “Após ter apresentado uma ausência de sintomas nos últimos três dias, Jorge Jesus estará de regresso ao banco.”

Jesus estava em casa isolado desde a noite de 27 de janeiro. Depois de ter passado esse dia no hospital a fazer exames para descortinar a origem de uma infeção respiratória, o técnico acusou positivo num teste à Covid - foi o oitavo que fez em duas semanas, tendo os restantes sete dado negativo, situação que foi justificada por se tratar de um “caso atípico de índole rara” em que “o vírus é detetável somente ao fim de alguns dias, com o evoluir da infeção respiratória e o agravamento dos sintomas”.





Jesus, sabe o CM, foi registando melhorias significativas, de forma progressiva, desde quarta-feira. O técnico submeteu-se a exames de três em três dias e manifestou pressa em voltar ao trabalho - está consciente da contestação de que é alvo e de que é preciso inverter a crise de resultados. Mas os médicos, face à idade do treinador (66 anos) e aos riscos de uma infeção respiratória mal tratada, jogaram pelo seguro e só agora lhe deram alta.





Jorge Jesus vai apostar tudo em Lucas Veríssimo para travar e inverter a crise de resultados que, a manter-se até ao fim deste mês, põe em causa o seu futuro como treinador do Benfica. Ao que o CM apurou, o central brasileiro, que chegou este domingo a Lisboa, é visto pelo técnico como a tábua de salvação de que a equipa tanto precisa para render de acordo com o seu potencial e iniciar uma onda de vitórias.





Jesus, sabe o CM, desde o início da época que tem a convicção de que o esquema que melhor se adequa às características dos jogadores do plantel benfiquista é o 3-4-3. O técnico nunca avançou em definitivo para essa solução tática - que tem sido utilizada com sucesso por Rúben Amorim no Sporting e por Carlos Carvalhal no Sp. Braga - porque lhe faltava um terceiro central de qualidade para juntar a Otamendi e Vertonghen. Um problema que a chegada de Lucas resolve.





Com uma linha defensiva de três homens, forte e segura, Jesus quer dar liberdade aos criativos do ataque. O técnico tem explicado aos dirigentes encarnados que um dos motivos para Everton, reforço que custou 20 milhões de euros, não estar a render o esperado é a inadaptação às tarefas defensivas. Rafa, Pizzi e Taarabt são outros jogadores que o treinador quer potenciar deixando-os praticamente livres só para atacar.





Ao que o CM apurou, é provável que Jesus passe da teoria à prática já na quinta-feira: Lucas deverá jogar em casa do Estoril, na 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. A equipa não deverá estranhar a passagem para o 3-4-3, que já foi utilizado nalguns jogos e tem sido testado frequentemente nos treinos.