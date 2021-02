Lucas Veríssimo é tábua de salvação para o Benfica

Jorge Jesus vai apostar tudo em Lucas Veríssimo para travar e inverter a crise de resultados que, a manter-se até ao fim deste mês, põe em causa o seu futuro como treinador do Benfica. Ao que o CM apurou, o central brasileiro, que ontem chegou a Lisboa, é visto pelo técnico como a tábua de salvação de que a equipa tanto precisa para render de acordo com o seu potencial e iniciar uma onda de vitórias.





CM, desde o início da época que tem a convicção de que o esquema que melhor se adequa às características dos jogadores do plantel benfiquista é o 3-4-3. O técnico nunca avançou em definitivo para essa solução tática - que tem sido utilizada com sucesso por Rúben Amorim no Sporting e por Carlos Carvalhal no Sp. Braga - porque lhe faltava um terceiro central de qualidade para juntar a Otamendi e Vertonghen. Um problema que a chegada de Lucas resolve.



Com uma linha defensiva de três homens, forte e segura, Jesus quer dar liberdade aos criativos do ataque. O técnico tem explicado aos dirigentes encarnados que um dos motivos para Everton, reforço que custou 20 milhões de euros, não estar a render o esperado é a inadaptação às tarefas defensivas. Rafa, Pizzi e Taarabt são outros jogadores que o treinador quer potenciar deixando-os praticamente livres só para atacar.





Ao que o CM apurou, é provável que Jesus passe da teoria à prática já na quinta-feira: Lucas deverá jogar em casa do Estoril, na 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. A equipa não deverá estranhar a passagem para o 3-4-3, que já foi utilizado nalguns jogos e tem sido testado frequentemente nos treinos.



“ESTOU MUITO FELIZ”



evitar série negra de 2001



Se não vencer esta segunda-feira o Famalicão, na 18ª jornada da Liga, o Benfica soma o quinto jogo seguido sem vitórias para o campeonato, depois de três empates e uma derrota nas últimas quatro jornadas. É preciso recuar 20 anos para encontrar a última vez que as águias ficaram tanto tempo sem triunfos na Liga. Na fase final da temporada 2000/01, entre a 29ª e a 34ª jornadas, as águias somaram três derrotas e dois empates. Terminaram esse campeonato no 6º lugar, com 54 pontos, a 23 do campeão Boavista, e ainda atrás de FC Porto, Sporting, Sp. Braga e União de Leiria.



Estou muito contente e muito feliz com esta oportunidade”. Esta foi a única afirmação de Lucas Veríssimo, este domingo, à chegada ao aeroporto de Lisboa. O central foi escoltado por um funcionário do Benfica, e durante a tarde foi submetido a uma bateria de exames médicos.