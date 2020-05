Jorge Jesus deve renovar pelo Flamengo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Jorge Jesus deverá renovar contrato com o Flamengo, apurou ojunto de fonte próxima do departamento de Futebol do clube brasileiro.O contrato do treinador português está à beira do fim, mas a maior probabilidade é manter-se à frente dos cariocas. O próprio, no início do mês, quando regressou ao Brasil, lembrou que o Flamengo queria muito a sua continuidade, o que, na ótica do antigo té...